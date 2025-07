Gaza: Hamas, intensi sforzi per raggiungere accordo quadro

Keystone-SDA

Nella prima dichiarazione ufficiale dopo il post di Donald Trump, Hamas afferma che "i fratelli mediatori stanno compiendo intensi sforzi per colmare le divergenze tra le parti e raggiungere un accordo quadro che consenta l'apertura di un serio ciclo di negoziati."

2 minuti

(Keystone-ATS) Il presidente americano ha annunciato nella notte che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza.

Nella dichiarazione Hamas aggiunge che “stiamo affrontando la situazione con grande responsabilità, conducendo consultazioni nazionali e discutendo le proposte che ci sono state presentate, con l’obiettivo di giungere a un accordo che garantisca la fine dell’aggressione, il ritiro delle forze israeliane e l’assistenza umanitaria d’emergenza al nostro popolo nella Striscia di Gaza”.

Il quotidiano saudita “Al-Sharq Al-Awsat” riferisce che Hamas avrebbe inoltrato la proposta alle altre fazioni palestinesi al fine di raggiungere un consenso nazionale.

Secondo il giornale, Hamas avrebbe individuato una formulazione vaga nelle proposte riguardo all’impegno israeliano di ritirarsi dalla Striscia di Gaza, alla ricostruzione delle infrastrutture e all’impegno a rispettare la clausola umanitaria. Mentre Israele si sarebbe limitato ad aumentare il numero di camion di aiuti umanitari.

In sostanza, le questioni principali dei negoziati non ruotano più intorno al numero di ostaggi o alle fasi, ma piuttosto alle condizioni per un accordo sullo status permanente, ovvero la fine della guerra.

Fonti di Hamas stimano che, se la proposta fosse modificata in base alle richieste, si potrebbe raggiungere un accordo entro una o due settimane.