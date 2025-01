Gaza: Hamas, domani libere 4 soldatesse israeliane

Il movimento islamista Hamas, al potere a Gaza, ha reso noto i nomi degli ostaggi israeliani che saranno liberati domani, precisando che si tratta di quattro soldatesse 20enni.

(Keystone-ATS) Israele ha informato i mediatori che Hamas ha violato l’accordo tra il movimento stesso e lo Stato ebraico e che ciò non è accettabile, ma non farà saltare il piano, riferisce il sito di informazioni con sede in Israele Ynet.

Le famiglie degli ostaggi che saranno liberati domani sono state informate dagli ufficiali dell’esercito.

Un funzionario israeliano ha indicato che Israele si sta preparando ad accogliere i quattro rapiti secondo la lista pubblicata da Hamas, anche se ciò costituisce una violazione da parte dell’organizzazione terroristica. In base all’intesa tra i due ex belligeranti, devono essere rilasciate per prime le donne civili, poi le soldatesse. Mentre Hamas ha fornito i nomi di quattro delle cinque soldatesse ancora nella Striscia.

Le quattro saranno liberate in cambio di 180 prigionieri palestinesi detenuti in Israele, indica l’emittente pubblica britannica Bbc.

Quindi le civili A. Y., prigioniera di una fazione della Jihad islamica (un altro movimento islamista palestinese) e S. B., madre dei due bambini ancora a Gaza, non saranno liberate domani.