Gaza: fonte, ripresi a Doha i colloqui per tregua

Keystone-SDA

I negoziati indiretti tra Israele e Hamas per un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sono ripresi questa mattina a Doha, in Qatar, secondo una fonte palestinese vicina ai colloqui, secondo cui per ora non vi è stata ancora "alcuna svolta".

1 minuto

(Keystone-ATS) “Finora non è stata raggiunta alcuna svolta e i negoziati proseguono”, ha detto la fonte all’AFP nel terzo giorno di colloqui sotto l’egida di mediatori stranieri, a più di 21 mesi dall’inizio della guerra a Gaza.

“Le discussioni si concentrano ancora sui meccanismi di attuazione (di un accordo di cessate il fuoco, ndr), in particolare sulle clausole relative al ritiro (dell’esercito israeliano, ndr) e agli aiuti umanitari” per il territorio palestinese, ha aggiunto la fonte.