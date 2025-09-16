Gaza: Commissione d’inchiesta ONU, “è genocidio”

Keystone-SDA

Investigatori delle Nazioni Unite hanno dichiarato di aver stabilito che Israele ha commesso un "genocidio" a Gaza dall'ottobre 2023, con "l'intento di distruggere i palestinesi" presenti nel territorio.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Siamo giunti alla conclusione che a Gaza si sta verificando un genocidio e che la responsabilità ricade sullo Stato di Israele”, ha dichiarato Navi Pillay, capo della Commissione d’inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati.