Gaza: colpita chiesa cattolica, 2 morti e 11 feriti

Keystone-SDA

Due vittime e 11 feriti, di cui 3 gravi, è il bilancio del raid israeliano sulla chiesa cattolica della Sacra Famiglia di Gaza. Lo ha fatto sapere oggi il Patriarcato latino di Gerusalemme.

(Keystone-ATS) Papa Leone XIV si è detto “profondamente addolorato” in un telegramma del segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, rinnovando l’appello a un immediato cessate il fuoco. Dal canto suo, l’esercito israeliano ha annunciato di aver aperto un’indagine, rammaricandosi per i danni causati.

In un post su X, il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha definito inammissibile l’attacco a Gaza contro la chiesa della Sacra famiglia, posta sotto la protezione storica della Francia. Rivolgo al Patriarca latino di Gerusalemme il cordoglio e la solidarietà del nostro Paese. Questi attacchi sono intollerabili. E’ tempo che la carneficina a Gaza finisca, ha concluso.

Stando al “Times of Israel”, che riporta una presa di posizione dell’esercito di Israele, quest’ultimo “compie ogni sforzo per mitigare i danni ai civili, compresi i siti religiosi”. “Israele – stando al ministero degli esteri di Tel Aviv – non prende mai di mira chiese o siti religiosi e si rammarica di qualsiasi danno a un sito religioso o a civili non coinvolti”.