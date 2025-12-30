La televisione svizzera per l’Italia

Gaza: Cassis e 9 omologhi chiedono libero accesso a aiuti umanitari

La Svizzera esorta le autorità israeliane a garantire il libero accesso agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Il consigliere federale Ignazio Cassis ha sottoscritto una dichiarazione ministeriale congiunta di dieci paesi promossa dal Regno Unito.

(Keystone-ATS) Il documento chiede inoltre che le organizzazioni non governative internazionali possano operare nella Striscia di Gaza, così come anche le Nazioni Unite e i loro partner devono poter continuare il loro importante lavoro, si legge oggi sul sito del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Nella dichiarazione – sottoscritta oltre che da Cassis dai ministri degli esteri di Regno Unito, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Giappone, Norvegia e Svezia – viene pure chiesta la revoca delle restrizioni inappropriate sulle importazioni considerate a duplice uso, nonché l’apertura di tutti i valichi di frontiera e l’accelerazione della fornitura di aiuti umanitari.

Con l’arrivo dell’inverno – viene ricordato – la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza continua a peggiorare. Gran parte della popolazione soffre per la mancanza di alloggi, per il malfunzionamento delle strutture sanitarie e per la grave carenza di cibo, di attrezzature mediche essenziali e di altri beni di prima necessità.

Nel documento diffuso dal ministero degli esteri del Regno Unito i ministri esprimono “serie preoccupazioni” per il “nuovo deterioramento della situazione umanitaria” a Gaza, che definiscono “catastrofica”.

