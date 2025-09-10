La televisione svizzera per l’Italia

Gaza: azione di solidarietà di MSF Svizzera sulla Piazza federale

Keystone-SDA

Medici senza Frontiere (MSF) Svizzera ha manifestato oggi sulla Piazza federale a Berna per denunciare la crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza. L'ONG ha srotolato una lettera lunga 15 metri corredata di oltre 30'000 firme per chiedere al governo di agire.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La lettera aperta è destinata al ministro degli esteri Ignazio Cassis. Intitolata “I medici non possono fermare il genocidio”, la missiva chiede al Consiglio federale di fare pressione sul governo israeliano con tutti i mezzi politici, diplomatici ed economici a disposizione.

La Svizzera, in quanto Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra, che stabiliscono le regole fondamentali per la protezione delle vittime dei conflitti armati, ha la responsabilità e la possibilità di agire, secondo la presidente di MSF Svizzera Micaela Serafini. Neutralità non significa restare in silenzio: richiede, al contrario, di impegnarsi per la difesa della dignità umana.

L’azione di solidarietà di MSF si è tenuta mentre le Camere federali sono riunite per la sessione autunnale. Diversi dibattiti sono dedicati alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Ma il parlamento resta molto prudente di fronte al conflitto: appena ieri il Consiglio degli Stati ha respinto, con 27 voti a 17, un’iniziativa cantonale di Ginevra che chiede di riconoscere lo Stato di Palestina. Secondo i “senatori” allo Stato attuale le condizioni per un riconoscimento non sono riunite.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR