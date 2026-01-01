Gaza: 520’000 persone a manifestazione pro-Pal a Istanbul

Keystone-SDA

Oltre mezzo milione di persone si è unito a una manifestazione di Capodanno per Gaza a Istanbul, sventolando bandiere palestinesi e turche e chiedendo la fine della violenza nel territorio devastato dalla guerra.

(Keystone-ATS) Fonti della polizia e l’agenzia di stampa statale Anadolu affermano che circa 520’000 persone hanno aderito alla marcia, durante la quale si sono tenuti discorsi e si è esibita la canzone “Free Palestine” del cantante libanese Maher Zain. I dimostranti si sono radunati per marciare verso il ponte di Galata con lo slogan: “Non resteremo in silenzio, non dimenticheremo la Palestina”.

Alla manifestazione sono presenti più di 400 organizzazioni della società civile. “Preghiamo affinché il 2026 porti del bene a tutta la nostra nazione e ai palestinesi oppressi”, ha affermato Bilal Erdogan, il figlio più giovane del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che presiede il consiglio di amministrazione della Fondazione Ilim Yayma, un ente di beneficenza per l’istruzione che è stato uno degli organizzatori della marcia.