Gaza: 24 morti in raid israeliani su diverse aree

Keystone-SDA

Sono almeno 24 i morti nei raid israeliani nel primo giorno dell'anno che hanno colpito il campo profughi di al-Bureij, la città di Jabalia, e anche Khan Yunis, nella Striscia di Gaza: lo riferisce al Jazeera.

(Keystone-ATS) Era appena scoccata la mezzanotte quando un attacco israeliano contro una casa a Jabalia, nel nord di Gaza, ha provocato 15 morti (tra cui 4 bambini e una donna) e più di 20 feriti tra tre famiglie di sfollati ma si teme che il bilancio possa aumentare in quanto ci sarebbero diversi dispersi sotto le macerie. Poco dopo, altri 4 palestinesi sono morti in un attacco israeliano a Khan Yunis, nel sud della Striscia mentre altri 3 morti sono stati segnalati nel capo profughi Bureij. Infine, l’agenzia palestinese Wafa afferma che altri due palestinesi sono rimasti uccisi in un attacco aereo di Israele contro il quartiere di Shuja’iyya, a est di Gaza City.

Intanto oltre 1500 tende che ospitavano gli sfollati nei campi profughi e nei rifugi di Gaza sono state allagate a causa delle forti piogge nell’enclave devastata dalla guerra negli ultimi due giorni. Lo riferisce Wafa che cita la Protezione civile secondo cui le squadre di soccorso hanno trovato centinaia di tende allagate, con livelli d’acqua superiori a 30 cm peggiorando una situazione già critica per i profughi.