Gaza: 19 palestinesi uccisi dall’alba, media

Almeno 19 palestinesi sarebbero stati uccisi negli attacchi israeliani dall'alba, tra cui 11 persone a Gaza City. Lo scrive Al Jazeera citando fonti mediche della Striscia.

(Keystone-ATS) Frattanto, a poche ore dall’inizio dei colloqui indiretti a Sharm el-Sheikh tra le delegazioni di Hamas e Israele per discutere l’attuazione della prima fase del piano di Trump, l’Egitto ha iniziato a allestire il più grande campo per ospitare gli sfollati del nord della Striscia di Gaza.

A scriverlo è Al Arabiya citando fonti egiziane qualificate, secondo cui decine di bulldozer egiziani hanno iniziato a entrare nelle aree a nord di Nuseirat, vicino al campo profughi di Bureij, per allestire grandi campi e accampamenti temporanei.

L’obiettivo – scrive l’emittente saudita – è quello di “ospitare e alleviare le sofferenze degli sfollati a Gaza, stabilizzare i palestinesi sulle loro terre e impedirne lo sfollamento”.

