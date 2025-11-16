Gaza, quasi 4 mila bambini attendono evacuazione per cure

Keystone-SDA

"Oltre 16.500 pazienti, tra cui quasi 4 mila sono in attesa di essere evacuati per ricevere cure urgenti fuori da Gaza". Lo scrive su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms.

(Keystone-ATS) “Un mese dopo il cessate il fuoco a Gaza – aggiunge – l’Oms è sul campo per ricostruire i sistemi sanitari e garantire che i pazienti ricevano cure salvavita attraverso evacuazioni mediche. Ringrazio i 30 Paesi – fra cui la Svizzera, n.d.r – che hanno aperto le loro porte per accogliere i pazienti e invito altri a unirsi a noi.

“Chiediamo inoltre – ha aggiunto il direttore generale dell’Oms – l’apertura di tutte le vie di evacuazione, in particolare verso la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. La salute e la guarigione non possono aspettare”.