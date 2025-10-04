Gaza, nel pomeriggio rimpatriati 36 cittadini turchi Flotilla

La televisione svizzera per l’Italia

La Turchia ha fatto sapere che 36 dei suoi cittadini dovrebbero rientrare in patria con un volo speciale questo pomeriggio, dopo che Israele ha intercettato La Flotilla che tentava di portare aiuti umanitari a Gaza.

(Keystone-ATS) “Prevediamo che 36 dei nostri cittadini a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla, sequestrate dalle forze israeliane in acque internazionali, torneranno nel nostro Paese questo pomeriggio con un volo speciale”, ha scritto su X il portavoce del ministero degli Esteri turco, Oncu Keceli, aggiungendo che il numero definitivo non è ancora stato stabilito.

In precedenza, sempre su X, il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, ha scritto che un primo gruppo di 26 cittadini italiani che si trovavano sulla Flotilla “sta per lasciare Israele con un charter”. Gli altri 15 italiani, ha aggiunto, che non hanno firmato il foglio di rilascio volontario, dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana.

