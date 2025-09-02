Gaza, Lazzarini condanna indifferenza comunità internazionale

Keystone-SDA

Il Commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (Unrwa), lo svizzero Philippe Lazzarini, si è detto senza parole per l'inferno di Gaza, dove non esiste più alcun luogo sicuro.

(Keystone-ATS) Lazzarini, intervenuto oggi al Forum strategico di Bled in un panel dedicato alla ricerca di una soluzione al conflitto di Gaza, ha condannato non solo la carestia in corso, e secondo lui evitabile, ma anche l’indifferenza della comunità internazionale. Il direttore dell’Unrwa ha poi aggiunto che i diritti umani, uniti al diritto internazionale, hanno perso la loro universalità e che gli Stati ora li rispettano in base a interessi specifici.

“C’è il rischio reale che Gaza diventi un cimitero del diritto internazionale umanitario”, ha detto il 61enne di La Chaux-de-Fonds (NE) che lascerà la sua carica il prossimo marzo al termine del suo mandato.

Da parte sua, la rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente Christophe Bigot ha difeso il ruolo dell’Ue e, tra le altre cose, ha elencato le misure adottate per sostenere finanziariamente i palestinesi, sia attraverso il finanziamento dell’Unrwa che attraverso il funzionamento dell’Autorità Nazionale Palestinese e di altre strutture.