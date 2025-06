Gaza, fuoco su palestinesi in cerca aiuti, 20 morti

Keystone-SDA

La Protezione civile di Gaza gestita da Hamas afferma che oggi 20 persone in cerca di aiuti umanitari sono state uccise dal fuoco israeliano nel sud della Striscia.

(Keystone-ATS) “Venti martiri e oltre 200 feriti a causa dei colpi d’arma da fuoco dell’occupazione sono stati trasferiti all’ospedale da campo della Croce Rossa nella zona di Al-Mawasi a Khan Yunis, poi all’ospedale Nasser di Khan Yunis”, ha detto alla Afp il portavoce della Protezione civile, Mahmud Bassal.

Le persone, ha aggiunto, stavano aspettando di raggiungere un centro di soccorso a Rafah “quando le forze di occupazione hanno aperto il fuoco” vicino alla rotonda di Al-Alam.

Al Jazeera ha in precedenza comunicato che ieri le forze israeliane hanno ucciso ieri 59 palestinesi in varie zone di Gaza, molti dei quali mentre cercavano di procurarsi cibo presso i centri gestiti dalla controversa Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), sostenuta da Stati Uniti e Israele. Secondo il ministero della Salute palestinese è questa la somma dei decessi di ieri, tutti avvenuti in aree critiche. L’altro ieri i palestinesi uccisi erano stati almeno 79.