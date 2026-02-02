Gaza, aperto il valico di Rafah in entrata e in uscita

Keystone-SDA

Il valico di Rafah a Gaza è stato aperto per la prima volta dopo oltre un anno per l'ingresso e l'uscita dei residenti: lo ha fatto sapere un funzionario della sicurezza israeliano.

(Keystone-ATS) “A partire da questo momento, e in seguito all’arrivo delle squadre Eubam per conto dell’Unione Europea, il valico di Rafah è ora aperto al movimento dei residenti, sia in entrata che in uscita”, ha dichiarato il funzionario, riferendosi a una missione europea di assistenza alle frontiere.

Si prevede che cinquanta persone attraverseranno il confine tra Gaza ed Egitto in entrambe le direzioni nei primi giorni di riapertura del valico di Rafah, secondo quanto riportato dai media egiziani legati allo Stato.

AlQahera News, che è collegata all’intelligence statale, ha riferito, citando una fonte anonima, che “50 persone partiranno dall’Egitto per Gaza e 50 persone arriveranno da Gaza, nei primi giorni di operatività del valico di Rafah”.

Una fonte al confine ha riferito all’agenzia AFP che alcune decine di persone sono arrivate oggi sul lato egiziano in attesa di entrare a Gaza.