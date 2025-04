GastroGrigioni porta nuova leve nella ristorazione

GastroGrigioni ha recentemente lanciato un progetto per attirare l'interesse delle giovani generazioni per il settore della gastronomia. Finora, 175 scolari fra i 14 e i 15 anni si sono annunciati per preparare una cena al ristorante al fianco di professionisti.

(Keystone-ATS) Alla prima del progetto “Klassengastro – Schulklasse meets Restaurant”, che si può tradurre in “Ristorazione in classe – il mondo della scuola incontra quello della ristorazione”, hanno partecipato la Casa Caminada a Fürstenau, Süsswinkel Brasserie a Coira, Hotel Walther e Hotel Maistra a Pontresina, Schloss Maienfeld e l’Hotel Weiss Kreuz a Thusis.

L’obiettivo del progetto è quello di mostrare il mondo della gastronomia ai giovani. “Finora hanno partecipato 123 scolari e ne stiamo coordinando altri 52”, ha detto il direttore di GastroGrigioni, Marc Tischhauser, a Keystone-ATS. Il grande interesse riscontrato lo ha sorpreso in modo positivo. “A seconda della dimensione della classe, sei scolari lavoreranno in cucina, sei al servizio e gli altri cercheranno di fare pubblicità per riempire il ristorante”, ha aggiunto Tischhauser. In questo modo gli adolescenti riusciranno a farsi un’immagine completa del lavoro.

Contratti d’apprendistato aumentati

L’associazione di categoria negli ultimi cinque anni ha investito nella qualità della formazione dei giovani. E ora i risultati sembrano mostrarsi. “Nel 2024 abbiamo stipulato il 20% di contratti di apprendistato in più rispetto all’anno precedente”, ha dichiarato il direttore di GastroGrigioni. Gli anni prima la situazione era piuttosto stagnante. L’associazione vuole quindi continuare a investire nei giovani, anche perché “le nuove leve che non troviamo oggi, sono la manodopera che mancherà domani”, ha concluso Tischhauser.

L’obiettivo dei promotori è di continuare con il progetto per i prossimi due fino a tre anni. Gli ambienti e le classi interessate possono annunciarsi sul sito internet di GastroGrigioni.