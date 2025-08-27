La televisione svizzera per l’Italia

Garcia non può essere espulso fino a ottobre, giudice federale

La giudice federale americana Paula Xinis ha stabilito che il salvadoregno Kilmar Abrego Garcia non potrà essere espulso dagli Stati Uniti almeno fino al 6 ottobre. Lo riporta la Cnn.

(Keystone-ATS) Per quella data, la giudice ha fissato un’udienza probatoria per ascoltare la testimonianza dei funzionari dell’amministrazione di Donald Trump e verificare se stiano violando i suoi diritti al giusto processo, compresa l’intenzione di deportarlo in Uganda nonostante abbia dichiarato di temere di essere perseguitato o torturato nel paese africano.

Garcia è stato arrestato lunedì a Baltimora, poco dopo essere stato scarcerato in Tennessee. L’uomo era stato espulso a marzo dal Maryland, dove vive con la sua famiglia, e rinchiuso in un carcere di El Salvador per poi essere rimpatriato per rispondere dell’accusa di traffico di esseri umani.

