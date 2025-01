Galenica, ricavi in aumento nel 2024

Fatturato in aumento nel 2024 per Galenica: il gruppo bernese - presente anche in Ticino - attivo nella distribuzione dei medicinali e nella gestione di farmacie ha visto i ricavi salire (su base annua) del 4,5% a 3,9 miliardi di franchi.

(Keystone-ATS) La crescita del 2,6% del primo semestre ha accelerato al 6,7% nella seconda parte dell’anno, sottolinea la dirigenza in un comunicato odierno. In materia di redditività i vertici confermano che sono stati raggiunti gli obiettivi, che vertevano su un utile operativo Ebit in progressione dell’8-11% rispetto al 2023: se ne saprà di più al momento della presentazione dei risultati dettagliati.

Nel frattempo gli investitori hanno reagito senza scomporsi alle novità odierne: in borsa il titolo Galenica in mattinata si presentava in rialzo frazionale, a fronte di un mercato che generalmente marciava sul posto. Sull’arco di un anno l’azione ha guadagnato il 6%.

Galenica fa risalire la sua storia al 1927, quando a Clarens (VD) 16 farmacie romande fondarono una centrale di acquisto comune, denominata Collaboration Pharmaceutique, con l’obiettivo di contrastare le misure di boicottaggio dei grossisti. In seguito la società si spostò a Berna, ampliò l’attività e cambiò la ragione sociale in Galenica, che deriva dal nome del medico greco Galenico, vissuto nel secondo secolo dopo Cristo. Sono poi seguiti decenni di espansione e cambiamenti. L’azienda, quotata in borsa dall’aprile 2017, può oggi contare su un organico di oltre 8000 dipendenti.