Galderma: torna un azionista di spicco, L’Oréal rileva il 10%

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Galderma, società con sede a Zugo attiva nel campo delle cure dermatologiche, vede tornare un azionista di spicco, L’Oréal, che aveva accompagnato i primi passi dell’azienda.

Il colosso francese rileva il 10% dell’impresa elvetica da altri investitori, per un ammontare non noto.

Le due realtà hanno inoltre sottoscritto un partenariato scientifico nel settore della cura della pelle, ha indicato oggi Genderma. “Questo passo ci consentirà di esplorare il mercato delle cure estetiche, in rapida crescita: si tratta di un’attività chiave che completa quella di base, la bellezza”, fa sapere da parte sua Nicolas Hieronimus, Ceo di L’Oréal. La società francese non sarà rappresentata nel consiglio di amministrazione di quella svizzera.

Galderma era stata fondata nel 1981 quale joint venture della svizzera Nestlé e proprio da L’Oréal. Nel 2014 la multinazionale vodese aveva rilevato la quota del 50% della controparte e nel 2019 l’azienda era stata venduta per oltre 10 miliardi di dollari alla società d’investimento svedese EQT.

Galderma impiega più di 6500 persone in tutto il mondo e dispone di quattro siti produttivi: Alby-sur-Chéran in Francia, Baie-d’Urfé in Canada, Hortolandia in Brasile e Uppsala in Svezia. Uno dei marchi di punta è la linea di prodotti per la cura della pelle Cetaphil: la prima lozione detergente con questo nome venne commercializzata nel 1947, prima ancora che Galderma nascesse.