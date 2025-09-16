La televisione svizzera per l’Italia

Galaxus lancia un abbonamento TV

Il colosso del commercio online Galaxus entra nel settore dell'offerta televisiva: la società controllata da Migros aggiunge un abbonamento tivù alla sua offerta di telefonia mobile e internet.

(Keystone-ATS) Galaxus TV costa 11 franchi al mese e comprende 282 canali, una funzione replay di sette giorni, pausa in diretta e la possibilità di registrare 1000 programmi, fa sapere l’azienda in un comunicato odierno. Tutto questo senza box, costi di attivazione e durata minima di contratto, viene sottolineato. Tra le varie opzioni, vi è la possibilità di saltare la pubblicità in replay e nelle registrazioni pagando ulteriori 7 franchi al mese.

L’offerta televisiva di Galaxus si basa su un’app e utilizza la piattaforma tecnologica di streaming Zattoo. L’abbonamento può essere sottoscritto singolarmente o in combinazione con un abbonamento web o mobile: attualmente non è previsto uno sconto combinato. Le proposte sono comunque destinate ad aumentare: “Vogliamo espandere la nostra offerta in futuro per includere ulteriori opzioni come pacchetti di sport, intrattenimento e altre lingue”, afferma Andreas Kundert, dirigente presso Galaxus, citato nella nota.

