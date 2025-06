G7: Trump, non sono partito per trattare cessate fuoco Israele-Iran

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump afferma di non essere partito in anticipo dal G7 in Canada perché è sul tavolo una proposta di cessate-il-fuoco tra Iran e Israele, come dichiarato da Emmanuel Macron. E attacca il suo omologo francese.

2 minuti

(Keystone-ATS) “C’è effettivamente una proposta di incontro e di scambio. È stata formulata una proposta specificamente per ottenere un cessate il fuoco e avviare poi discussioni più ampie”, aveva spiegato Macron ai giornalisti, secondo l’agenzia di stampa France Presse, poco dopo la partenza precipitosa di Donald Trump per Washington.

Il presidente americano ha inoltre convocato una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza nazionale a Washington, e la Casa Bianca ha fatto sapere che “gli avvenimenti in Medio Oriente” sono all’origine della partenza.

Tuttavia il presidente americano, con i toni accesi che gli sono consueti, ha smentito seccamente l’esistenza di un’ipotesi di cessate-il-fuoco all’origine della sua partenza precipitosa in un post sulla sua rete sociale Truth.

“Il presidente francese Emmanuel Macron, in cerca di pubblicità, ha dichiarato a torto che ho lasciato il vertice del G7 in Canada per tornare a Washington al fine di lavorare a un ‘cessate il fuoco’ tra Israele e Iran. Falso!”, ha scritto Trump su Truth.

“Ignora completamente – ha proseguito – il motivo per cui sono in viaggio verso Washington, ma certamente non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco. È ben più grave. Che sia voluto o meno, Emmanuel sbaglia sempre. A seguire!”.

Con la partenza anticipata di Trump dal G7 è saltato l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky previsto nel secondo giorno del vertice. Annullato anche il primo incontro tra Trump e il nuovo presidente sudcoreano Lee Jae-myung.