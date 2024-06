G7: Africa, Ucraina e Gaza nella prima giornata di lavori

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Tutto pronto a Borgo Egnazia (Puglia) per l’avvio dei lavori del G7 a presidenza italiana.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato nella tarda serata di ieri mentre nel resort che ospita il vertice, la premier Giorgia Meloni accoglierà a breve tutti i leader, prima della foto di famiglia che aprirà i lavori.

La prima sessione, in tarda mattina, sarà dedicata all’Africa, il clima e lo sviluppo aprendo un agenda fitta di incontri, anche bilaterali per una tre giorni dove domineranno le guerre, dal sostegno all’Ucraina alla posizione dei Grandi sul Medio Oriente.

La situazione a Gaza sarà il tema della seconda sessione di lavori, mentre la terza sarà dedicata a Kiev, alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli Stati Uniti auspicano di chiudere oggi l’accordo tra i Sette sull’uso dei profitti degli asset russi congelati per finanziare la guerra, mentre nella bilaterale tra Zelensky e Biden sarà firmato l’accordo sulla sicurezza Usa-Ucraina.

Nel pomeriggio, è in programma un evento G7 su Partnership for global infrastructure and investment. A seguire la cerimonia delle bandiere, la foto di famiglia prima di concludere la prima giornata di lavori con la cena offerta dal presidente Sergio Mattarella al Castello Svevo di Brindisi.