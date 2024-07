G20: “ci impegniamo affinché i super ricchi siano tassati”

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) “Nel pieno rispetto della sovranità fiscale, cercheremo di impegnarci in modo cooperativo per garantire che gli individui con un patrimonio netto ultra elevato siano effettivamente tassati”.

Lo si legge nella dichiarazione finale del G20 finanze e banche centrali di Rio che riguarda la tassazione dei super-ricchi.

“La cooperazione – si spiega – potrebbe comprendere lo scambio di buone pratiche, l’incoraggiamento di dibattiti sui principi fiscali e l’elaborazione di meccanismi anti-elusivi, compresa la lotta alle pratiche fiscali potenzialmente dannose. Ci auguriamo di continuare a discutere di questi temi in seno al G20 e in altri forum pertinenti, contando sui contributi tecnici delle organizzazioni internazionali competenti, del mondo accademico e degli esperti. Incoraggiamo l’Inclusive Framework on BEPS a considerare la possibilità di lavorare su questi temi nel contesto di efficaci politiche fiscali progressive”.