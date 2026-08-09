Furto al Museo dell’orologeria di le Locle

Keystone-SDA

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Ancora un furto in un museo: invece di un istituto francese, presi di mira negli ultimi tempi, questa volta quattro malviventi hanno optato per il Museo dell'orologeria di Le Locle (NE) da cui sono stati sottratti meno di una decina di oggetti, perlopiù orologi.

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(Keystone-ATS) I ladri, stando a una nota della polizia neocastellana, hanno sfondato la porta d’ingresso sul lato nord dell’edificio e si sono introdotti in due sale intorno alle 06:15. Hanno quindi rotto le campane di vetro che custodivano gli orologi:

I quattro individui, incappucciati e con i guanti, sono rimasti sul posto meno di cinque minuti, aggiunge la polizia, per poi dileguarsi a bordo di una potente berlina in direzione della Francia. Il valore dei beni sottratti è attualmente in fase di stima.

Le autorità hanno immediatamente avviato le ricerche. L’allarme è stato anche trasmesso all’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere, nonché alle autorità francesi che collaborano alle indagini.

Ai fini dell’indagine e per il ripristino dei locali, il Museo dell’orologeria di Le Locle, situato al Château des Monts, è stato chiuso al pubblico questa domenica e riaprirà nei prossimi giorni, come precisato nel comunicato.