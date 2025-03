Furti di biciclette, danni mai così elevati in Svizzera

Keystone-SDA

Le perdite finanziarie provocate dai furti di bicicletta in Svizzera non sono mai state così elevate, almeno stando alle statistiche di Axa, il maggiore assicuratore del paese nel settore danni. Ma in Ticino i ladri sembrano essere meno attivi.

3 minuti

(Keystone-ATS) Nel 2024 la società ha registrato 9000 casi di sottrazione, per un importo versato di 22 milioni di franchi, valore record, sottolinea l’azienda in un comunicato odierno. La tendenza è da ricondurre soprattutto al continuo rincaro delle biciclette e all’aumento del numero di e-bike, che possono rappresentare un lucroso bottino per i ladri, spiegano gli specialisti dell’impresa zurighese.

Il furto di una bici elettrica costa all’assicurazione in media 3100 franchi. Considerando tutte le tipologie di biciclette, motorizzate o no, per ogni caso AXA ha pagato mediamente 2480 franchi. Solo quattro anni or sono l’onere medio per sinistro si attestava a 1630 franchi.

“Fortunatamente dopo una crescita costante negli ultimi anni, nel 2024 la quota di furti di biciclette non è ulteriormente aumentata, ma si è stabilizzata su un livello elevato”, scrive Axa. L’indicatore in questione è stato pari all’1,2%: ciò significa che un’economia domestica assicurata su 82 ha notificato un furto di questo tipo.

Uno sguardo alla cartina della Svizzera evidenzia però profonde differenze regionali. Basilea-Città rimane la roccaforte dei ladri: un’economia domestica assicurata su 26 ha notificato ad AXA la scomparsa di una bicicletta. Anche a Basilea-Campagna e a Ginevra si è riscontrata un’elevata frequenza di furti. L’area meno battuta dai ladri sembra invece essere il Ticino, dove solo un’economia domestica su 348 ha subito un furto.

“La bicicletta dovrebbe essere parcheggiata in un luogo sorvegliato o che si possa chiudere a chiave”, raccomanda Stefan Müller, responsabile sinistri presso AXA, citato nella nota. Per una maggiore sicurezza si consiglia di fissare il telaio del mezzo con un lucchetto di alta qualità a un elemento ancorato in modo saldo al terreno, che non consenta di sollevare semplicemente la bicicletta e asportarla.

Se, nonostante tutte le precauzioni, la bicicletta viene comunque rubata, occorre denunciare al più presto il furto alla polizia. Conoscendo la marca, il modello esatto e il numero di telaio, vi sono maggiori possibilità di rientrarne in possesso. “Oltre alla criminalità organizzata, che trafuga grandi quantità di due ruote, constatiamo anche numerosi furti occasionali in cui le biciclette vengono utilizzate per un determinato tragitto e poi posteggiate”, spiega Müller. C’è quindi la possibilità di recuperare il proprio mezzo.