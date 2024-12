Fuochi d’artificio provocano fino a 400 tonnellate di polveri fini

Keystone-SDA

I fuochi d'artificio creano un ambiente di festa, ma provocano anche rumore e inquinano l'aria con sostanze nocive. È quanto sottolinea l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), che parla di 200–400 tonnellate di polveri fini all'anno.

(Keystone-ATS) Si tratta dell’1–2% delle emissioni annue complessive, provocate in particolare il Primo agosto e a San Silvestro. Secondo l’Ufficio federale di polizia (fedpol), in Svizzera si sparano ogni anno tra 1000 e 2000 tonnellate di fuochi d’artificio.

La combustione dei fuochi d’artificio può aumentare “in misura notevole, almeno per breve tempo e a livello locale, la concentrazione di polveri fini (PM10)”, sottolinea l’UFAM. In particolare in presenza di basse temperature o di inversione termica (ad esempio al di sotto di una coltre di nebbia alta), le particelle sospese rimangono a lungo nell’aria.

Oltre a questo, una parte della popolazione considera molesta l’esposizione al rumore. Gli scoppi improvvisi possono poi spaventare animali domestici, da reddito e selvatici. Rumori e inquinamento possono influire sulla salute umana e animale.