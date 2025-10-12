Funzionari di polizia: “pene severe per i manifestanti violenti”

Keystone-SDA

La Federazione svizzera dei funzionari di polizia (FSFP) condanna "con la massima fermezza" le gravi violenze avvenute ieri durante la manifestazione non autorizzata pro-Palestina a Berna e chiede pene severe nei confronti dei facinorosi.

(Keystone-ATS) “La violenza contro le forze dell’ordine non è espressione di un’opinione, ma un attacco allo stato e ai valori fondamentali della nostra democrazia”, argomenta l’organizzazione.

“Gli attacchi brutali contro le agenti e gli agenti di polizia rappresentano un’aggressione inaccettabile allo stato di diritto e alle persone che ogni giorno garantiscono la sicurezza pubblica”, afferma la FSFP in un comunicato odierno. “Atti simili non possono restare impuniti”.

Durante la manifestazione le forze di polizia sono state prese di mira con bottiglie, fuochi d’artificio e altri oggetti, ricorda l’associazione. Il bilancio è di “18 agenti di polizia feriti, alcuni in modo grave”. In totale, oltre 500 manifestanti sono stati fermati temporaneamente, ma poi rilasciati poco dopo.

La FSFP esprime grande preoccupazione e chiede quindi pene esemplari per i manifestanti violenti. “Limitarsi a fermare e poi rilasciare rapidamente chi ha commesso atti di violenza manda purtroppo un messaggio sbagliato: chi esercita violenza, provoca danni o mette in pericolo delle persone deve risponderne con conseguenze chiare e concrete”.

La federazione ringrazia le forze di polizia del Canton Berna, i pompieri, i servizi di ambulanza e i corpi di polizia provenienti da altri cantoni per il loro intervento professionale e controllato in condizioni estremamente difficili. “Il loro impegno ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente”. La FSFP augura una pronta guarigione ai 18 agenti feriti ed esprime a loro e a tutte le persone coinvolte la propria solidarietà e riconoscenza.