Fulmine uccide 97 pecore dal naso nero in alpeggio vallesano

Keystone-SDA

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La notte scorsa un fulmine ha ucciso 97 pecore dal naso nero su un alpeggio vallesano. Circa 80 animali sono sopravvissuti al lampo verificatosi durante il temporale notturno sull'Alpe Eggerhorn, nella Binntal.

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(Keystone-ATS) Questa sera, uno degli allevatori di pecore interessati ha confermato a Keystone-ATS, una notizia in tal senso pubblicata dal portale online vallesano pomona.ch. Ha inoltre confermato che nel corso della giornata di oggi le quasi cento carcasse di animali sono state trasportate via in elicottero dal luogo in cui si è abbattuto il fulmine.

L’allevatore di pecore Kilian Schnydrig ha spiegato che gli animali si trovavano tutti nello stesso posto per proteggersi dai grandi predatori. Solo pochi anni fa, un simile raduno durante la notte non sarebbe stato necessario. Secondo pomona.ch, al momento del fulmine gli animali si trovavano in un recinto notturno.

L’incidente ha suscitato grande sgomento nella comunità degli allevatori di pecore, si legge nell’articolo di pomona. La pecora dal naso nero del Vallese è ben più di un semplice animale da reddito. È considerata un patrimonio culturale vivente del cantone, il cui allevamento e la cui cura sono legati a grande passione e tradizione. Perdere metà del gregge in questo modo fa regredire di anni le aziende colpite.

Secondo pomona.ch, nel 2014 si è verificato un incidente simile sopra Rosswald (VS). Lì, secondo il portale online, un fulmine ha colpito un gregge di 70 capre dal collo nero, uccidendone 22.