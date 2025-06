Fukushima: Corte annulla sentenza di risarcimento danni

Keystone-SDA

Un'alta corte giapponese ha annullato una sentenza che ordinava agli ex dirigenti dell'operatore della centrale nucleare di Fukushima, la Tokyo Electric Power (Tepco), di pagare i danni all'azienda per non essere stati in grado di impedire la catastrofe del marzo 2011

(Keystone-ATS) La decisione dell’Alta Corte di Tokyo è arrivata dopo che, nel luglio 2022, un tribunale distrettuale aveva stabilito che gli ex dirigenti dovessero pagare un risarcimento di circa 13’000 miliardi di yen (circa 74 miliardi di franchi al cambio attuale). Sia gli ex dirigenti che gli azionisti che hanno richiesto il risarcimento avevano fatto appello alla sentenza.

Il tribunale distrettuale aveva ritenuto i quattro ex dirigenti responsabili dell’esoso risarcimento dopo l’impatto dello tsunami che ha fatto seguito al terremoto di magnitudo 9 nel nord-est del Giappone, causando uno dei peggiori disastri nucleari della storia, con la successiva propagazione delle radiazioni su un’ampia fascia del territorio.

Il dibattito centrale del processo d’appello si concentrava sulla validità della decisioni prese dalla dirigenza, e se le contromisure contro lo tsunami fossero appropriate, malgrado le stime della stessa Tepco, nel 2008, non escludessero – sulla base delle valutazioni del governo sui terremoti rese pubbliche nel 2002 – che uno tsunami con onde superiori a 15 metri avrebbero potuto colpire l’impianto.

La prima sentenza aveva ritenuto responsabili dei danni l’ex presidente Tsunehisa Katsumata, l’ex presidente Masataka Shimizu e gli ex vicepresidenti Sakae Muto e Ichiro Takekuro. La causa di Katsumata, deceduto nel novembre dello scorso anno, è stata portata avanti dai suoi familiari.