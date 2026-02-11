Ft, il 24 febbraio Zelensky annuncerà elezioni e referendum

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione.

(Keystone-ATS) Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione.

Secondo quanto riferito, l’Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l’amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa.

Secondo funzionari ucraini e occidentali e altre fonti di Ft, la pianificazione del voto decisa da Zelensky arriva in un momento di forti pressioni da parte della Casa Bianca su Kiev affinché concluda i negoziati di pace tra Ucraina e Russia in primavera. Venerdì scorso, il presidente ucraino aveva dichiarato che gli Usa “dicono di voler fare tutto entro giugno, in modo che la guerra finisca” e che “vogliono un programma chiaro”.

Indire le elezioni – sottolinea Ft – segnerebbe una svolta politica radicale per un presidente che ha ripetutamente sostenuto che tali votazioni sono impossibili mentre il Paese rimane sotto la legge marziale, milioni di ucraini sono sfollati e circa il 20% del Paese è sotto occupazione russa.

Funzionari ucraini e occidentali hanno in ogni caso sottolineato che sia il calendario sia l’ultimatum statunitense difficilmente avrebbero avuto seguito, poiché dipendenti da diversi fattori, tra cui la possibilità di compiere progressi verso un accordo di pace con il presidente russo Vladimir Putin. Ma il piano sottolinea il desiderio di Zelensky di massimizzare le sue prospettive di rielezione, rassicurando al contempo Donald Trump sul fatto che Kiev non sta rallentando la corsa verso un accordo di pace.

Sostegno in calo

Secondo i sondaggi, il sostegno pubblico a Zelensky, pur essendo ancora sostanziale, è diminuito rispetto ai livelli vicini all’unanimità che si registravano quattro anni fa, a causa degli scandali di corruzione all’interno della cerchia ristretta del presidente.

Persone vicine a Zelensky hanno affermato che lui e il suo team avevano già segnalato all’amministrazione Trump di essere aperti a una tempistica straordinariamente rapida per il voto, nonostante gli ostacoli logistici legati allo svolgimento di elezioni con breve preavviso in tempo di guerra.

‘Niente sicurezza, niente annunci’

L’ufficio del presidente ucraino ha risposto all’articolo del Financial Times. “Finché non ci sarà sicurezza, non ci saranno annunci (sulle elezioni)”, ha brevemente dichiarato l’ufficio citato da Rbc Ucraina.