Fronte freddo porta temperature record e passi chiusi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il fronte freddo arrivato ieri in Svizzera ha portato temperature basse da record e passi chiusi. Il limite delle nevicate è passato oggi a 1200/1500 metri di quota, ha reso noto MeteoSvizzera sul suo sito.

Il Pragelpass fra Glarona e Svitto è stato chiuso questa mattina, ha indicato il TCS. Lo stesso destino era già toccato ieri a Klausen Furka, San Gottardo, Grimsel, Flüela, Susten e Novena. Fino a questa sera, in particolare al disopra dei 1400 metri di quota, MeteoSvizzera si attente ulteriori 15 centimetri di neve.

Freddo da record

Il fronte freddo ha portato a temperature massime mai registrate nel mese di settembre. A Glarona la temperatura più calda è stata di 7,8 gradi. Basti pensare che il precedente record era di 8,5 gradi e che una settimana fa la colonnina di mercurio segnava 30,6 gradi, sempre un record, ma all’altro estremo.

Le temperature massime più basse per la stagione si sono registrate anche a Meiringen (BE), Altdorf, Interlaken (BE), Engelberg (OW) e sulla Jungfraujoch (con una massima di -11,8 gradi).