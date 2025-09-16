La televisione svizzera per l’Italia

Frodi su vini AOC Valais: 45 mesi di prigione per Cédric Flaction

Keystone-SDA

Il Tribunale cantonale vallesano ha condannato oggi in appello l'enologo Cédric Flaction a 45 mesi di prigione da scontare per truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e istigazione a falsità in documenti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’uomo, riconosciuto colpevole di frode all’OAC Valais, era stato condannato in prima istanza nel 2024 a una pena di 42 mesi.

Tra il 2009 e il 2015, il commerciante di vini ha acquistato oltre 730’000 litri di vino spagnolo e 130’000 litri di vino del cantone di Sciaffusa provenienti da due società svizzerotedesche. Tali acquisti sono stati mascherati inserendo nella propria contabilità fatture false per servizi di cantina, imbottigliamento e consulenza. Queste centinaia di migliaia di litri sono stati mescolati con vino vallesano per essere commercializzate con il marchio AOC Valais.

Lo scorso luglio in occasione del processo di seconda istanza, il Ministero pubblico aveva richiesto 5 anni di prigione da scontare, mentre l’avvocato dell’enologo aveva chiesto la condizionale su tutta la pena.

