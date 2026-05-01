Friburgo, migliaia di tifosi accolgono squadra dopo storico titolo

Keystone-SDA

Migliaia di tifosi hanno accolto questa notte i giocatori del Friburgo ritornati vittoriosi da Davos (GR), dove ieri sera in una tiratissima gara 7 hanno conquistato per la prima volta nella storia del club il titolo di campioni svizzeri di hockey su ghiaccio.

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(Keystone-ATS) Il pullman della squadra del Gottéron è arrivato “a casa” solo poco dopo le 4:30. Uscita dal bus, la compagine friburghese è stata acclamata da circa 7000-8000 sostenitori in fermento, ha constatato un fotografo di Keystone-ATS presente sul posto.

L’accoglienza trionfale della squadra è giunta dopo una lunga notte di festeggiamenti in città e in tutto il cantone di Friburgo, dove le autorità hanno concesso una “notte libera” alla popolazione in caso i dragoni conquistassero il titolo. I festeggiamenti si sono così protratti fino all’alba.

Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale, le celebrazioni si sono svolte senza incidenti gravi. I servizi di soccorso sono intervenuti solo per alcuni episodi di lieve entità: 35 persone sono state assistite per ferite leggere e tre di loro sono state trasportate in ospedale per ulteriori controlli.

Ieri sera, durante la bella della finale dei play-off in corso a Davos, la BCF Arena di Friburgo aveva accolto oltre 9’000 persone per seguire la gara su un maxischermo. Tutti i biglietti per l’evento – messi in vendita a 5 franchi – sono stati esauriti in pochi minuti.

Altri 20’000 sostenitori si sono invece radunati nei dintorni della pista di ghiaccio per assistere alla finalissima sui grandi schermi allestiti all’esterno. Al termine dell’incontro sono stati accesi alcuni dispositivi pirotecnici, senza provocare feriti né danni materiali, ha precisato la polizia.

Dopo la vittoria del Gottéron, cortei spontanei composti da centinaia di veicoli si sono formati a Friburgo e a Bulle. “Gli automobilisti hanno manifestato la loro esultanza senza eccessi”, hanno sottolineato le forze dell’ordine.

Anche i trasporti pubblici friburghesi (TPF) hanno contribuito ai festeggiamenti, rimanendo operativi per tutta la notte e offrendo gratuitamente autobus di rientro dalla pista verso i principali centri del cantone.

In fermento fin da gara 1 dei play-off, la Città sulla Sarine proseguirà i festeggiamenti domani con una sfilata organizzata in onore dei nuovi campioni svizzeri. L’evento si terrà a sole due settimane dall’inizio del campionato del mondo di hockey su ghiaccio, organizzato congiuntamente da Friburgo e Zurigo.

Il primissimo titolo conquistato ieri sera era atteso da tempo in una città da sempre molto legata a questo sport. Fondato nel 1937, il club milita nel massimo campionato dal 1980. Dopo quattro finali perse (1992, 1993, 1994, 2013), il Gottéron ha finalmente conquistato il suo primo agonganto titolo nazionale vincendo gara 7 all’overtime.