Franco si indebolisce nettamente sull’euro dopo dichiarazioni BNS

Keystone-SDA

Le parole di Martin Schlegel raffreddano il franco.

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(Keystone-ATS) La moneta elvetica si è indebolita sensibilmente dopo le dichiarazioni del presidente della Banca nazionale svizzera (BNS), che ha parlato di una aumentata disponibilità a intervenire sul mercato dei cambi per scongiurare un rafforzamento del franco giudicato eccessivo.

Il corso dell’euro, che intorno alle 09.00 era ancora a 0,9069, è salito sino a un massimo di 0,9130. Meno spettacolare, ma comunque sensibile, è stato l’apprezzamento del dollaro, passato da 0,7910 a 0,7958.

Come si ricorderà non più tardi di dieci giorni or sono la coppia euro/franco aveva toccato quota 0,8980, il livello più basso registrato dal gennaio 2015, quando sui mercati si abbatté una bufera scatenata dall’abolizione della soglia minima di cambio.