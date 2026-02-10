Franco non molla la presa, euro sotto 0,91: mai successo
Il franco non molla la presa e continua a rafforzarsi nei confronti dell'euro: dopo aver stabilito la notte scorsa un nuovo massimo la moneta elvetica è salita ulteriormente. Per la prima volta bastano 91 centesimi per comprare un euro.
(Keystone-ATS) Poco prima delle 16.00 la valuta europea è stata scambiata a 0,9097 franchi, il livello più basso di sempre, se si escludono le turbolenze vissute nel 2015 nel giorno dell’abolizione del cambio minimo.