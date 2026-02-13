Franco Nero premiato con la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Keystone-SDA

L'attore Franco Nero è stato premiato a Los Angeles, dalla Camera di Commercio di Hollywood, con la stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures.

1 minuto

(Keystone-ATS) La cerimonia si è tenuta in occasione della undicesima edizione del Filming Italy – Los Angeles, fondato e diretto da Tiziana Rocca.

“Ricevere la stella sulla Walk of Fame è un onore immenso che accolgo con profonda gratitudine ed emozione. Questo riconoscimento è un traguardo personale, ma è anche un tributo a tutti i registi, attori, tecnici e collaboratori con cui ho avuto il privilegio di lavorare nel corso della mia carriera”, ha dichiarato Franco Nero.

“Dedico questa stella alla mia famiglia, che mi è sempre stata accanto, e al pubblico di tutto il mondo che ha seguito e sostenuto il mio lavoro con affetto e fedeltà. Senza di loro, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”, ha aggiunto.

Per la senatrice italiana Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, “questa stella è un traguardo che valorizza non solo una carriera straordinaria, ma la capacità tutta italiana di perseguire un sogno, se vi si crede veramente”.