Francia vuole vietare reti sociali ai minori di 15 anni

Keystone-SDA

La Francia vuole seguire l'esempio dell'Australia e vietare l'uso delle reti sociali - da Facebook a Instagram, da Snapchat a TikTok e YouTube - ai minori di 15 anni.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riporta oggi il quotidiano francese Le Monde, secondo cui una bozza del provvedimento è già pronta e dovrebbe approdare in parlamento all’inizio del nuovo anno.

Il divieto scatterebbe dal settembre del 2026 ed è fortemente voluto dal presidente Emmanuel Macron, da tempo sotto pressione perché il “modello Australia” (dove da questo mese le reti sociali sono vietate ai minori di 16 anni) venga adottato anche nell’Esagono.

L’obiettivo non è solo impedire l’accesso alle piattaforme ai minori di 15 anni, ma anche quello di vietare i cellulari nei licei, dove studiano ragazzi dai 15 ai diciotto anni. I telefoni portatili sono stati già banditi dalle scuole elementari e medie.