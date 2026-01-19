Francia non intende aderire al consiglio di Pace per Gaza

Keystone-SDA

Al momento la Francia non è "favorevole'' ad una eventuale adesione al cosiddetto "Consiglio di pace" voluto dal presidente Usa, Donald Trump, che ''suscita interrogativi importanti".

(Keystone-ATS) È quanto dichiarano all’agenzia France Presse fonti vicine al presidente, Emmanuel Macron, secondo cui la Carta di questa iniziativa ”supera lo stretto quadro di Gaza”, contrariamente alle attese iniziali.

”Suscita importanti interrogativi, in particolare, circa il rispetto dei principi e della struttura delle Nazioni Unite, che non possono in nessun modo venire rimessi in discussione”, avvertono le fonti a Parigi.

Dal canto suo, il Canada “non pagherà per un seggio” nel “Board of Peace” di Donald Trump: lo riferisce la stessa Afp citando fonti del governo di Ottawa.

Il Canada ha ribadito tuttavia l’intenzione del primo ministro canadese Mark Carney di “accettare l’invito” nel board, secondo la fonte della Afp. “Il Canada non pagherà per un seggio nel Consiglio, e al momento non è stata avanzata alcuna richiesta in tal senso”, ha precisato la fonte governativa, riferendosi al miliardo di dollari richiesto per ottenere un posto permanente in questo Board.

Ma “è importante avere un posto al tavolo per dare forma a questo processo dall’interno”, ha aggiunto un alto consigliere del capo del governo canadese, sottolineando che restano “dei dettagli da definire … per formalizzare le prossime tappe”.