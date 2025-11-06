Francia innalza Alfred Dreyfus al grado di generale
Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva, con un ultimo voto in Senato, una legge che innalza Alfred Dreyfus al grado di generale di brigata.
(Keystone-ATS) Si tratta di una forma di riparazione postuma al capitano ebreo ingiustamente condannato per tradimento, nel 1894, in una Francia attraversata dai veleni antisemiti.
”La Nazione francese innalza, a titolo postumo, Alfred Dreyfus, al grado di generale di brigata” si legge nel testo già adottato lo scorso giugno col voto unanime dell’Assemblea nazionale, equivalente transalpino della Camera dei deputati. Per il capogruppo dei senatori socialisti, Patrick Kenner, questa legge ”permette alla République di riconoscere il suo errore, di riconoscere che un uomo è stato umiliato”.
L’Affaire Dreyfus lacerò la società francese per oltre un decennio, in un Paese attraversato segnato dall’odio antisemita e i timori di cospirazione politico-militare. Accusato a torto di avere fornito alla Germania – all’epoca nemico giurato della Francia – informazioni militari, il capitano oggi innalzato al grado di generale fu condannato il 22 dicembre 1894 alla deportazione a vita. Da quel giorno fino alla sua riabilitazione ufficiale, il 12 luglio 1906, Dreyfus scontò due processi, nonché la prigionia sull’isola del Diavolo, in Guiana. Un caso che vide lo scrittore Emile Zola prendere le difese di Dreyfus nel suo celebre “J’accuse” pubblicato all’epoca sul giornale L’Aurore.