Francia convoca ambasciatore russo

Keystone-SDA

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha annunciato la convocazione questa mattina dell'ambasciatore di Mosca a Parigi in relazione all'incursione di droni russi in Polonia.

(Keystone-ATS) L’ambasciatore russo “sarà convocato questa mattina – ha detto il ministro Barrot ai microfoni di France Inter -. Gli diremo che non ci lasceremo intimidire”.

“Intenzionale o non intenzionale, accidentale o meno, tutto questo è molto grave – ha aggiunto il capo del Quai d’Orsay -, tutto questo è assolutamente inaccettabile. Tutto questo viene ad aggiungersi alle innumerevoli provocazioni di Vladimir Putin”.

“Gli diremo – ha il ministro francese – che la Nato e i suoi alleati hanno la vocazione difensiva e dissuasiva più potente al mondo e che bisogna smettere di metterci alla prova e di tentare di intimidirci”.

Giudicata deliberata da Varsavia, l’intrusione di 19 droni presunti russi nello spazio aereo polacco nella notte fra martedì e mercoledì ha provocato allarme fra gli alleati europei. Al di là della condanna, Jean-Noël Barrot ha dichiarato che la Francia ha “immediatamente dato la disponibilità ad aumentare il contributo al rafforzamento della protezione di quello che viene definito il fianco est della Nato, ossia dell’Europa”.

Ieri sera il presidente, Emmanuel Macron, ha annunciato che la Francia dispiegherà 3 caccia Rafale, con la “missione di individuare e, nel caso, distruggere, vettori di droni che minacciassero il territorio polacco”.