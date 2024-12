Francia: trilaterale Macron-Trump-Zelensky all’Eliseo

Keystone-SDA

Vi è stato un incontro trilaterale di poco più di mezz'ora all'Eliseo, residenza ufficiale del presidente della Repubblica francese, fra il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump e i capi di Stato francese Emmanuel Macron e ucraino Volodymyr Zelensky.

1 minuto

(Keystone-ATS) I tre si sono mostrati ai giornalisti stringendosi la mano fuori dall’Eliseo prima di entrare nelle auto che li hanno portati alla cattedrale di Notre-Dame per la cerimonia di riapertura del luogo di culto.

Trump e Zelensky si sono ripetutamente stretti la mano per i fotografi, sorridendo.

“Ho avuto un incontro trilaterale proficuo e produttivo con (…) Trump e (…) Macron (…). Trump è, come sempre, risoluto. Lo ringrazio”, ha scritto sulla rete sociale X Zelensky.

“Esprimo anche la mia gratitudine a Emmanuel per aver organizzato questo importante incontro. Vogliamo tutti che questa guerra finisca il prima possibile e in modo giusto. Abbiamo parlato del nostro popolo, della situazione sul campo e di una pace giusta. Abbiamo concordato di continuare a lavorare insieme e di rimanere in contatto. La pace attraverso la forza è possibile”, ha aggiunto.