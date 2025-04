Francia: studente accoltella compagni, un morto

Keystone-SDA

Uno studente di un liceo francese di Nantes - nella regione francese della Loira - è rimato ucciso e altri 3 sono stati accoltellati da un altro studente. Lo riporta Le Parisien.

2 minuti

(Keystone-ATS) I fatti – secondo quanto si è appreso – sono avvenuti attorno alle 12:30, all’interno dell’istituto Notre-Dame-de-Toutes-Aides, situato nel quartiere Doulon, quando uno studente armato di coltello si è avventato contro 4 compagni di scuola prima che il personale di sorveglianza e i professori riuscissero ad immobilizzarlo.

Secondo i primi elementi dell’inchiesta, il ragazzo aggressore ha fatto irruzione in due diverse aule ed ha pugnalato 4 compagni del liceo. Una fonte vicina all’inchiesta ha riferito alla tv BFM che la vittima è una ragazza. Fra gli altri 3 accoltellati, uno si trova in gravi condizioni, uno è ferito non grave, l’altro ha riportato solo lievi ferite.

L’assalitore è stato immobilizzato dagli insegnanti prima dell’arrivo della polizia. Si tratta di un ragazzo di 15 anni, che frequenta il primo liceo e non risulta abbia segnalazioni alla polizia né precedenti con la giustizia. A metà giornata, è salito al secondo piano dell’edificio ed ha pugnalato una ragazza, prima di scendere e accoltellare almeno altri tre adolescenti.

Presso l’istituto secondario di Notre-Dame-de-Toutes-Aides, a Nantes sono attesi nelle prossime ore il ministro dell’interno, Bruno Retailleau, e quella dell’educazione nazionale, Elisabeth Borne. In un messaggio pubblicato su X, la ministra dell’Istruzione annuncia di recarsi sul posto con “Bruno Retailleau per esprimere tutto il mio sostegno alla comunità educativa”.