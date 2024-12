Francia: principe William vedrà Donald Trump a Parigi

Keystone-SDA

Il principe William ha in programma un incontro con il presidente eletto americano Donald Trump a Parigi, prima della cerimonia di inaugurazione della cattedrale di Notre Dame restaurata.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferisce Kensington Palace. Al centro del colloquio la “special relationship” anglo-americana. William, che non è accompagnato dalla consorte Kate, avrà anche un incontro con la first lady Usa, Jill Biden, che è a Parigi in sostituzione del marito Joe.