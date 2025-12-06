Francia: muoiono 4 giovani portoghesi residenti nel canton Friburgo

Keystone-SDA

Quattro adolescenti portoghesi residente nel canton Friburgo sono morti ieri sera in un incidente stradale a Collonges, nel dipartimento francese dell'Ain, a pochi chilometri dal confine ginevrino. La loro auto è uscita di strada in una rotonda e ha preso fuoco.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto poco dopo le 22.30 sulla strada provinciale 984, in direzione Thoiry/Valserhône, quando il veicolo, immatricolato a Friburgo (Svizzera), ha urtato una collinetta all’interno di una rotonda, prima di finire la sua corsa in un fosso e prendere fuoco, ha indicato oggi la procura di Bourg-en-Bresse.

Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, chiamato al numero 18, tutti gli occupanti sono stati dichiarati morti, ha aggiunto la prefettura, secondo cui le vittime sono due ragazzi e due ragazze di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Il sostituto procuratore di Bourg-en-Bresse Antoine Celle ha precisato all’AFP che i giovani, che erano due coppie, “tutti di nazionalità portoghese con indirizzo in Svizzera”, dovevano recarsi a Parigi nell’ambito di un viaggio.

Secondo i primi elementi dell’indagine “non vi sono indizi che facciano supporre che abbiano assunto stupefacenti o alcol”, ha aggiunto precisando che è stata disposta l’autopsia sui corpi. La gendarmeria di Thoiry ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente.

La polizia friburghese è stata informata della tragedia, avvenuta poco dopo le 22.30, intorno all’01.00 e incaricata di comunicare la notizia alle famiglie, aggiunge la procura.

Il responsabile della comunicazione della polizia friburghese Martial Pugin confermando un’informazione diffusa dai media friburghesi e dal “Blick”, ha precisato a Keystone-ATS che le vittime erano residenti nei distretti di Veveyse e Sarine. Si tratta di tre ragazzi – uno di 16 anni e due di 18 – e di una ragazza di 18 anni.