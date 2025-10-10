Francia: Macron nomina di nuovo Lecornu premier

Keystone-SDA

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sebastien Lecornu come primo ministro. Lo ha appena annunciato l'Eliseo.

(Keystone-ATS) “Accetto – per dovere – la missione affidatami dal presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di un bilancio entro la fine dell’anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali”, scrive in un messaggio sulla rete sociale X Sébastien Lecornu dopo la riconferma.

“Farò di tutto per riuscire in questa missione: dobbiamo porre fine a questa crisi politica, che sta esasperando il popolo francese, e a questa instabilità, che è dannosa per l’immagine della Francia e per i suoi interessi”.

Macron avrebbe dato “carta bianca” a Lecornu, che ha rinominato quattro giorni dopo le sue dimissioni. È quanto si riferisce nell’entourage del presidente. In particolare questo riguarderebbe “i negoziati” con i partiti politici e “le proposte di nomina”, ha precisato all’agenzia di stampa France-Presse (Afp) una persona vicina al capo dello Stato.

La nomina è avvenuta esattamente alla scadenza del termine di 48 ore che Macron si era fissato mercoledì sera per designare un nuovo capo del governo, dopo le ultime trattative con i suoi alleati.