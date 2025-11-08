Francia: Macron, gioielli rubati torneranno al museo

Keystone-SDA

I gioielli rubati al Louvre durante la rapina di ottobre saranno ritrovati e restituiti al museo. Lo ha dichiarato oggi il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista all'emittente messicana Televisa.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Abbiamo iniziato ad arrestare alcuni membri della banda che ha commesso questa rapina. I gioielli saranno ritrovati e restituiti al museo. Gli altri verranno arrestati e consegnati alla giustizia”, ha detto Macron.

Il presidente ha inoltre annunciato che il sistema di sicurezza del Louvre sarà completamente rinnovato nell’ambito di un ampio piano di riqualificazione del museo. “Abbiamo avviato un grande piano per rilanciare il Louvre. Il suo sistema di sicurezza sarà completamente rivisto”, ha aggiunto.