Francia: Macron, “Si lavora alla ripresa del dialogo con Putin”

Keystone-SDA

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato oggi che la ripresa del dialogo con il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, è "in corso di preparazione", sottolineando però che Mosca non mostra una "reale volontà" di negoziare la pace in Ucraina.

1 minuto

(Keystone-ATS) Interrogato sul tema durante una visita in Savoia, Macron ha risposto che la ripresa del dialogo “si sta preparando e quindi ci sono discussioni in corso a livello tecnico”. Il presidente ha precisato che tutto si fa “in trasparenza e in concertazione” con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: “È importante che gli europei ripristinino i loro canali di discussione”.

Il capo dell’Eliseo non ha voluto anticipare date, definendo poi “intollerabili” le recenti offensive russe, che non fanno pensare a “una reale volontà di negoziare per la pace”.

Macron aveva affermato a dicembre che sarebbe “nuovamente tornato ad essere utile parlare a Vladimir Putin”, un annuncio accolto positivamente dal Cremlino.