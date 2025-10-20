Francia: in fiamme palazzo di 10 piani a Lione, 4 morti

Keystone-SDA

Quattro persone sono morte oggi nell'incendio di un palazzo di 10 piani a Lione, nel centro della Francia. Le fiamme sono divampate poco dopo le 5 del mattino e i pompieri sono riusciti a spegnerle due ore più tardi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le vittime sono due donne e due uomini, ma un’altra decina di persone sono state sottoposte a test medici da parte dei soccorritori, mentre i pompieri hanno aperto una palestra per ospitare i residenti dell’immobile. Un importante dispositivo di sicurezza è stato dispiegato in pochi minuti nel quartiere in cui ha preso fuoco l’edificio, con un’ottantina di pompieri e 34 veicoli per lo spegnimento. È in corso un’inchiesta per determinare le cause del rogo.