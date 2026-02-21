Francia: in 3’200 a marcia per Quentin a Lione

Circa 3'200 persone, secondo una stima della prefettura del Rodano, hanno partecipato oggi a Lione (F) alla marcia in omaggio al giovane militante di estrema destra radicale Quentin Deranque, ucciso in un pestaggio da esponenti dell'estrema sinistra 10 giorni fa.

Gli organizzatori danno conto di 3'500 persone.

Le autorità hanno dispiegato rinforzi di polizia e gendarmeria, con l’aiuto di droni, nel timore di scontri in un contesto politico di grande tensione causato da questa vicenda negli ultimi 10 giorni.

Il corteo ha preso il via da Place Jean Jaures e si articola per 1,4 chilometri, concludendosi sul luogo dell’aggressione, in rue Victor Lagrange. In apertura di manifestazione, dopo qualche minuto di cammino, è stata intonata la Marsigliese.

La marcia si è svolta senza incidenti e al microfono gli organizzatori hanno continuato a invitare a marciare con calma. Su un poster l’immagine stilizzata dello studente 23enne e la scritta “Ucciso dalla milizia di Melenchon”; un altro cartello recitava “L’estrema sinistra uccide”. La famiglia del ventitreenne ucciso aveva lanciato un appello a non politicizzare la marcia.

Il corteo ha solo vissuto qualche momento di tensione quando i manifestanti sono passati nei pressi del Comune; sono stati uditi diversi slogan antifascisti da parte di passanti e gente assiepata ai bordi della strada, mentre alcuni dei militanti di estrema destra hanno indossato i passamontagna. Dai lati della strada, dove secondo i giornalisti presenti si sono radunati gruppi di sinistra, anche lo slogan “noi siamo a casa nostra”.

Intanto, dopo un’ora di marcia, il corteo è arrivato sul luogo del linciaggio e i partecipanti hanno cominciato a scandire “Giustizia per Quentin”. Alcuni manifestanti hanno dispiegato uno striscione con la scritta “Adieu camarade”, addio compagno, mentre una decina di loro hanno innalzato fiaccole. La marcia si è quindi conclusa; gli organizzatori hanno chiesto una dispersione dei partecipanti senza incidenti, tutti si sono allontanati fra gli applausi e intonando la “Marsigliese”.

Secondo il ministero dell’interno erano attesi dai 2’000 ai 3’000 partecipanti provenienti da tutta la Francia e anche dall’Europa, dopo che diversi gruppi di estrema destra avevano diffuso l’appello a recarsi nella città nel sud-est della Francia.

Il corteo si è quindi svolto sotto massima sicurezza. “Non sarà tollerato alcun incidente all’interno del corteo”, né “ai margini della marcia”, aveva dichiarato prima dell’inizio della manifestazione il prefetto del Rodano Fabienne Buccio, spiegando che la vigilanza proseguirà “in serata” per evitare qualsiasi scontro con i contro-manifestanti.