Francia: funerali di Le Pen sabato a La Trinité-sur-Mer

Keystone-SDA

I funerali di Jean-Marie Le Pen, morto ieri, si svolgeranno sabato 11 gennaio a La Trinité-sur-Mer, nel Morbihan, "nell'intimità della famiglia".

2 minuti

(Keystone-ATS) È quanto ha dichiarato questa mattina Louis Aliot, vice presidente del Rassemblement National (RN) e sindaco di Perpignan, ospite di “Bonjour! La matinale” sull’emittente TF1. Aliot ha così confermato quanto pubblicato da Ouest-France. Jean-Marie Le Pen era nato nel 1928 nella casa di famiglia a Trinité-sur-Mer.

Ospite del programma poche ore dopo essere atterrato a Parigi con Marine Le Pen a seguito di un viaggio di tre giorni a Mayotte per supportare le vittime del ciclone Chido, il vice presidente di RN ha confermato che la figlia del co-fondatore del Front National ha effettivamente appreso della morte del padre dalla stampa. “Fa parte degli alti e bassi di una vita politica intensa, perché lei [Marine Le Pen] non è andata a Mayotte in vacanza”, ha sottolineato Aliot.

Se il modo in cui Marine Le Pen ha appreso la notizia può essere stato una sorpresa, il vice presidente di RN ed ex compagno del leader del suo partito ha insistito sulla coesione dei Le Pen: “sono una famiglia molto unita, le tre sorelle sono perfettamente in sintonia”.

Alla domanda sullo status di Marine Le Pen come erede politico del padre, Aliot si è detto d’accordo. “Marine Le Pen ha creato il suo partito politico sulla base di un movimento chiamato Front National e modificando il ‘software’ originale. È alle porte del potere e continua a mettere al primo posto gli interessi dei francesi”, ha sottolineato.